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Фанаты "Локомотива" подрались между собой после матча с "Уралом"

Болельщики "Локомотива" подрались между собой после финального свистка в финальном матче Кубка России-2016/17 с "Уралом" (2:0).

Врачи унесли с сектора "железнодорожников" двух фанатов, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Локомотив Урал
Сегодня, 21:40
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3
(3)
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:20) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Цитата: mr.ser
Между собой?? Блин, зачем!???????

Не стоит всему верить. Хотя и бывает иногда такое.

ну да, тоже, небось орали про Палыча некоторые индивидуумы, за что и огребли)
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mr.ser
Между собой?? Блин, зачем!???????

Не стоит всему верить. Хотя и бывает иногда такое.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Между собой?? Блин, зачем!???????
Регистрация: 13.11.2010
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