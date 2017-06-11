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Константин Сарсания опроверг информацию о приглашении Панюкова на сбор "Зенита"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания не подтвердил информацию о том, что нападающий Андрей Панюков отправится с командой на сбор.

"Информация о приглашении Панюкова на сбор пока не соответствует действительности", – цитирует Сарсанию "Р-Спорт".

С начала сезона в Литве 22-летний россиянин выступал за "Атлантас", в составе которого забил 14 голов в 14 матчах.
Теги: Сарсания Панюков Зенит
Сегодня, 17:08
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