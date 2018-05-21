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ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо "Тосно"

ЦСКА может принять участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива" вместо "Тосно". Встреча состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

25 мая состоится заседание, на котором "Тосно" официально будет исключен из Премьер-Лиги. На данный момент клуб из Ленобласти еще является участником РФПЛ, но на момент розыгрыша Суперкубка "Тосно" уже будет считаться командой ФНЛ с закрепленным в регламенте правом отказаться от участия в турнире.

Подтвердить свое участие клуб должен в письменном виде до 1 июля. В случае отказа, а также если команда будет расформирована или не пройдет лицензирование, с "Локомотивом" в Суперкубке сыграет ЦСКА как команда, ставшая вице-чемпионом России.

Sport24
Теги: ЦСКА Локомотив Тосно
Сегодня, 18:17
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28
(6)
№28 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если не может Тосно, пусть играет Авангард, причем тут цска позорно вылетевший из кубка в 1/8
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№27 Написал: grisha (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
зачем тогда вся эта петрушка с суперкубком,если не дают обладателю кубка играть?

Нужно, когда надо ещё украсть хоть что нибудь, что ещё не украли - футбол тут не при чём
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№26 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Schweinsteiger
ненавистники боятся конкуренции... миллер не хочет терпеть в своих водах других толстолобиков, типа вотчина его...
позорники

Поинтересуйся личной недвижимостью Миллера. Гугл тебе в помощь. Намекну, посмотри кто и что строил в Сочи (кроме личной недвижимости тоже). Сопоставь переезд Динамо Спб. с этим.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№25 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну и зачем тогда вся эта петрушка с суперкубком,если не дают обладателю кубка играть? cry
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№24 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Schweinsteiger,
Ни какого сык-сык нет.
Есть команда, выигравшая кубок России и это не таже самая команда что выиграла и первенство.

Зачем гробить престиж кубка россии, его наоборот поднимать надо!

Например, в Англии кубок разыграли ПОСЛЕ первенства. Задай себе вопросы -
Почему у нас кубок разыгрывается в середине последних туров чемпионата?
Почему победитель идет и мимо лиги европы и мимо Суперкубка?
Не тот победитель?
Или не у того выиграл?
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
просто это зенит, как сорняк истребляет другие проростающие новые команды. типа в пите

Бедный малый, Зенит приплёл, хохляцких корней нано, во всём видит руку Кре Миллера. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:13) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
фашисты, блеать! ненавистники боятся конкуренции... миллер не хочет терпеть в своих водах других толстолобиков, типа вотчина его..

умственные заключения от больного синдромом дауна
я тебе другую идею подкину - Тосно обанкротился, потому что Федун боится конкуренции, его Спартак уже не раз всосал...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
просто это зенит, как сорняк истребляет другие проростающие новые команды. типа в питере и ленобласти должна быть одна команда, инаяе соцопросы могут ухудшиться
фашисты, блеать! ненавистники боятся конкуренции... миллер не хочет терпеть в своих водах других толстолобиков, типа вотчина его...
позорники
с другой стороны, тосно то бодрее начал, чем зенит, вот и обосрались лазурные)

Цитата: kraf
Либо играть с тем кто надрал вас, либо не играть ни с кем. Не разыгрывать в этом году Суперкубок вообще

а почему не сыгарть с коняшками?
когда кони или бомжи брали и кубок и чемпионство, никто не возмущался, почему за ск играет команда заянвшая второе место.
я вот все комментария проводниц прочитал, и каждый отписалсяв стиле: беспредел, нахер надо))
вывод: сык-сык, тампоны набухли
по мне так, мы бы обрадовались нормальному матчу с принципиальным соперником
но это мы, а это вы


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№20 Написал: miktar (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (3)
online

агония.но, нужно ещё и футбол окончательно разорить - твари...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№19 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Schweinsteiger
а чё паровозы обосрались что ли?

Зачем? Либо играть с тем кто надрал вас, либо не играть ни с кем. Не разыгрывать в этом году Суперкубок вообще.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№18 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а чё паровозы обосрались что ли? типа уже почти добытый суепркубок может обломиться?))
ябы на их месте радовался, + ещё одно нормальное дерби в сезоне... тёлки, хер ли...


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В принципе это будет интереснее.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№16 Написал: Nickb777 Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
kraf,
Абсолютно согласен...
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Ну, ничего себе - замес!.." hushed frowning anguished worried neutral_face no_mouth
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:39) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Фурсенки, Мудки и прочие, что ж вы наделали-то, а?!

Что они наделали? Не нашли Тосно спонсоров?

Цитата: Стратег
Если не может победитель, что мешает играть финалисту кубка?

правила
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Суперкубок, вроде бы, турнир где встречаются победители двух трофеев. Ничего не имею против ЦСКА, но хотелось бы что бы играл Тосно. или Авангард. Так было бы честнее по отношению к Кубку России. И так уже турнир уронили ниже некуда. Если чинуши не хотят пускать эти команды на поле, лучше вообще не разыгрывать его в этом году. Пусть его выиграет правление РФС.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (8)

Фурсенки, Мудки и прочие, что ж вы наделали-то, а?! Дурдом какой-то и всем пофиг!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:15) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Если не может победитель, что мешает играть финалисту кубка? Суперкубок для того и существует, что бы в нём встречались победители двух разных турниров, или чинуши решили коням дать ещё шанс выиграть трофей?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:54) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AnK.
Понятно,что ТОСНО команда уровня ФНЛ и выше ей подниматься просто не нужно. В Премьер-лиге это какая-то непонятка.

Нам всем понятна ваша озабоченность, и желание держаться от них подальше.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:54) #
  • +8
  •  (16)
online

Гоблины из РФС, вы для чего Кубок России разыгрываете? В советские времена Карпаты и ростовский СКА так не топтали!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЦитRUS
А с хрена ли?!

. В случае отказа, а также если команда будет расформирована или не пройдет лицензирование,
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кони не согласятся....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
А с хрена ли?!
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
а Авангард не могЁт?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (11)

Оттоптались на Тосно по полной программе. Кому-то дорожку перешли?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:27) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Че за хню опять придумали? Я понимаю в еврокубках им не выступить, ну а здесь че?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно,что ТОСНО команда уровня ФНЛ и выше ей подниматься просто не нужно. В Премьер-лиге это какая-то непонятка. Ну и опускать футболистов так нельзя.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:21) #
  • +11
  •  (17)

Бедный "Тосно". Ещё не умер, но уже записан всякими Прядкиными в покойники.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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