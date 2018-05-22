Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119272
КБ-Гостевая 26583
Политика и события в стране и мире 4003
Зенит 104493
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: на ЧМ буду работать экспертом для федерального канала

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал фаворитов чемпионата мира — 2018 и ответил на вопрос, в каком качестве он будет работать на мундиале

"Есть восемь команд, которые в равной степени будут претендовать на победу на чемпионате мира: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия и Германия. Именно в составе этих сборных играют самые сильные игроки, также у них много молодых талантливых футболистов, но они уже все достаточно известны.

Первую неделю мундиаля я буду работать для одного из федеральных каналов в качестве эксперта. После этого отправлюсь к своей команде", — цитируют Слуцкого "Известия".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 09:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди ты лучше в жюри КВН
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.