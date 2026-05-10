Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:30
Крылья СоветовНе начат
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

"Я не любитель что-то делать за спиной". Черчесов высказался о своем будущем в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об "Ахмате", о том, как делать команду.

Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной", - сказал Черчесов.

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе прошлого года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028-го. Под руководством бывшего главного тренера сборной России грозненская команда провела 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В пяти играх Кубка России грозненцы четырежды уступили при одной победе.

За два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата "Ахмат" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. В 28 встречах подопечные Черчесова набрали 35 очков.

Сегодня, 10 мая, "Ахмат" примет у себя дома махачкалинское "Динамо" в рамках 29-го тура РПЛ. Начало - в 17:15 по Москве.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится