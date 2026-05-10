"Я не любитель что-то делать за спиной". Черчесов высказался о своем будущем в "Ахмате"

"Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об "Ахмате", о том, как делать команду.
Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной", - сказал Черчесов.
Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе прошлого года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028-го. Под руководством бывшего главного тренера сборной России грозненская команда провела 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В пяти играх Кубка России грозненцы четырежды уступили при одной победе.
За два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата "Ахмат" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. В 28 встречах подопечные Черчесова набрали 35 очков.
Сегодня, 10 мая, "Ахмат" примет у себя дома махачкалинское "Динамо" в рамках 29-го тура РПЛ. Начало - в 17:15 по Москве.
