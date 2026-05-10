Агент Макарова рассказал о будущем игрока после вылета турецкого "Кайсериспора"

"Если говорить по будущему, то надо доиграть последний матч и уйти в отпуск, выдохнуть. Общение с клубами есть. Время покажет, где окажемся.
Пока рано что-то говорить — везде идут чемпионаты... В Турции тоже есть общение. Может, там продолжит свою карьеру", - сказал агент.
Вчера, 9 мая, "Кайсериспор" встречался 33-м туре на выезде с "Аланьяспором". Матч завершился поражением гостей со счетом 1:3. Таким образом "Кайсериспора" лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Турции.
Денис Макаров перешел в турецкий клуб минувшей зимой, в качестве свободного агента покинув московское "Динамо". В составе "Кайсериспора" 28-летний российский нападающий провел 12 матчей, в которых отыграл 614 минут и не отметился результативными действиями, получив три желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"