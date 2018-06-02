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Казань Ростов
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Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
ЦСКА объявил об уходе Бибраса Натхо
ЦСКА сообщил, что полузащитник Бибрас Натхо покидает армейский клуб по истечении срока контракта.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 142 матчах, забив 28 голов.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 142 матчах, забив 28 голов.
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