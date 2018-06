ЦСКА объявил об уходе Бибраса Натхо

Бибрас Натхо покидает ЦСКА ? Полузащитник сборной Израиля принял решение не продлевать истекающий контракт с ПФК ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. ? Мы благодарим @bibars66 за его вклад в достижения команды и желаем успехов в дальнейшей карьере! ??

