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ЦСКА объявил об уходе Бибраса Натхо

ЦСКА сообщил, что полузащитник Бибрас Натхо покидает армейский клуб по истечении срока контракта.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 142 матчах, забив 28 голов.

Теги: Натхо ЦСКА
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