Испания нашла соперника после отмены матча с Аргентиной

Сборная Испании изменила планы на мартовское окно: вместо ожидаемой Финалиссимы команда сыграет товарищеский матч с Сербией.

Фото: Getty Images

Ранее действующие чемпионы Европы должны были встретиться с Аргентиной в Катаре, однако этот матч отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке. В итоге стороны отказались от проведения Финалиссимы.



Под замену попал и ещё один матч: игра с Египтом, запланированная на конец марта, также не состоится.