Голкипер "Зенита" повторил достижение Малафеева

Вратарь " Зенита " Денис Адамов повторил клубное достижение по серии "сухих" матчей в чемпионате России.

Фото: ФК "Зенит"

Голкипер не пропускает в пяти подряд домашних играх РПЛ. Как сообщает телеграм-канал "ЦИФРОСКОП", ранее подобный результат в составе петербургского клуба удавался Вячеславу Малафееву - в 2003 и 2011 годах.



В текущем сезоне 28-летний вратарь провёл 19 встреч во всех турнирах, пропустил десять мячей и в 12 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.