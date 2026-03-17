Голкипер "Зенита" повторил достижение Малафеева

Вратарь "Зенита" Денис Адамов повторил клубное достижение по серии "сухих" матчей в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
Голкипер не пропускает в пяти подряд домашних играх РПЛ. Как сообщает телеграм-канал "ЦИФРОСКОП", ранее подобный результат в составе петербургского клуба удавался Вячеславу Малафееву - в 2003 и 2011 годах.

В текущем сезоне 28-летний вратарь провёл 19 встреч во всех турнирах, пропустил десять мячей и в 12 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

