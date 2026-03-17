Флик принял решение по своему будущему в "Барселоне" - источник

"Барселона" намерена продолжить сотрудничество с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб уже согласовал с немецким специалистом новое соглашение, которое будет действовать до 2028 года.

По данным источника, тренер полностью удовлетворён работой в каталонской команде и комфортно чувствует себя в Испании, поэтому планирует дальше возглавлять клуб.

В текущем розыгрыше Ла Лиги команда занимает первое место в таблице, набрав 70 очков. Также каталонцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

