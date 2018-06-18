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В квартире Соломона Кверквелии обнаружили труп его друга

В квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии был найден труп его друга, грузинского болельщика Ромео Копалиани, сообщают СМИ.

Предварительная причина смерти Копалиани — передозировка наркотиками. Сообщается, что Копалиани прибыл в Москву с другом с целью похода на один из матчей чемпионата мира — 2018. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встречали представители "Локомотива".

Болельщиков отвезли к Кверквелии, а через некоторое время соседка нашла труп Копалиани на лестничной клетке, а его друг в спешке собрался и покинул помещение. На теле погибшего были найдены следы от инъекций, в квартире обнаружили шприцы. Отмечается, что Кверквелия на данный момент отдыхает на Кипре. Защитнику уже сообщили о случившемся.

Mash
Теги: Кверквелия
Сегодня, 20:57
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№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Грузины редкостные объебосы, а недавно еще и траву легализовали...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:02) #
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  •  (2)
online

...вот что значит настоящий верный друг.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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