В квартире Соломона Кверквелии обнаружили труп его друга

В квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии был найден труп его друга, грузинского болельщика Ромео Копалиани, сообщают СМИ.Предварительная причина смерти Копалиани — передозировка наркотиками. Сообщается, что Копалиани прибыл в Москву с другом с целью похода на один из матчей чемпионата мира — 2018. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встречали представители "Локомотива".Болельщиков отвезли к Кверквелии, а через некоторое время соседка нашла труп Копалиани на лестничной клетке, а его друг в спешке собрался и покинул помещение. На теле погибшего были найдены следы от инъекций, в квартире обнаружили шприцы. Отмечается, что Кверквелия на данный момент отдыхает на Кипре. Защитнику уже сообщили о случившемся.