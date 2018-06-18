Дмитрий Хомич: то, как с нами поступили в "Амкаре" просто скотство

Бывший вратарь пермского "Амкара" Дмитрий Хомич дал комментарий по поводу долгов клуба перед футболистами."То, как к нам, футболистам, отнеслись в "Амкаре", просто скотство. У меня накипело из-за этой ситуации с долгами и хочется высказаться. Желаю "Амкару" никогда больше не играть в Премьер-Лиге. Я по натуре не злой человек, но сейчас я очень разгневан на пермский клуб, где кормили завтраками и обещаниями. Футболисты и тренеры старались ради результата, сохранения прописки в Премьер-Лиге, а нас обманули, бросили.Говорят, что футболисты зарабатывают много денег, но ведь это не всегда так. Что делать, когда тебе не платят год в одном клубе, год в другом клубе, а у тебя семья, дети. Откуда взять деньги на проживание? Обман за обманом. "Амкар" должен мне зарплату за три месяца, до сих пор не отдал бонусы за прошлый год. Говорили, что отдадут вместе с зарплатой, но пришла зарплата, а бонусов нет. Подходил, спрашивал, а внятного ответа нет. А иностранцам отдавали, видимо, надеялись на доброту российских футболистов."Амкар" — банкрот, а генеральный директор Резвухин уехал отдыхать в Турцию. Президент Геннадий Шилов в конце сезона собрал команду и сказал, что рассчитается со всеми до 30 мая, вы только в Премьер-Лиге останьтесь, всё будет хорошо. Мы остались, сегодня уже 18 июня, но ничего не хорошо, денег нет, клуба нет.О том, что клуб закроется, мы знали еще месяц назад, после стыковых матчей с "Тамбовом". Начали звонить руководству, хотели узнать, что с деньгами, но трубки никто не поднимал. Как мне объяснить ребенку, что папа не зарабатывает деньги? Я не знаю, не хватает злости на "Амкар". Мы не украли эти деньги, мы их заработали потом и кровью", — сказал Хомич.