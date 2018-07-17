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Пресс-служба ФНЛ остроумно ответила своим коллегам из "Енисея" (фото)

Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" сегодня опубликовала в твиттере сообщение о старте сезона в ФНЛ.

"Сегодня стартует новый сезон #ФНЛ. БЕЗ НАС!"

Представители ФНЛ в ответ пошутили, что ждут красноярцев обратно через год

Пресс-служба ФНЛ остроумно ответила своим коллегам из "Енисея" (фото)


Официальный твиттер ФНЛ
Теги: Енисей ФНЛ
Сегодня, 13:25
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6
(8)
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:10) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
классно)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:51) #
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  •  (3)

Приятно видеть людей остроумных с двух сторон...значит есть умные Люди в Нашем футболе....удачи Всем...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
улыбнуло
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: Александр Лебедев (Сегодня, 13:56) #
  • -1
  •  (7)

не дождетесь!..
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смешно..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:47) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Шлюхи веселяться нормально - а при чём тут футбол ?:
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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