Пресс-служба ФНЛ остроумно ответила своим коллегам из "Енисея" (фото)

Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" сегодня опубликовала в твиттере сообщение о старте сезона в ФНЛ."Сегодня стартует новый сезон #ФНЛ. БЕЗ НАС!"Представители ФНЛ в ответ пошутили, что ждут красноярцев обратно через год