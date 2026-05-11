Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
17:30
РубинНе начат
Динамо
20:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм

Черчесов заинтересован в возвращении защитника "Зенита" в "Ахмат" - Legalbet

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов проявляет интерес к защитнику "Зенита" Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, выступление 26-летнего Адамова за "Зенит" заинтересовало Станислава Черчесова.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в девяти встречах "Зенита" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится