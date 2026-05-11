Защитник "Сочи" рассказал, как долгая дорога до Петербурга повлияла на матч с "Зенитом"

"Всё что угодно можно сказать. Если бы, если бы… Пацаны бились.
Без разницы, такая дорога или еще что?то.Я думаю, мы это показали. А если бы мы приехали раньше, кто знает, как бы всё было", - сказал Литвинов "Матч ТВ".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. Махачкалинское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом". Таким образом, сочинцы потеряли математические шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.
По итогам 29 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом и отстает от махачкалинцев, располагающихся на 14 строчке, на четыре балла. В заключительном туре южане сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".