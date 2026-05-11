Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 3 1 3
Ростов2 тайм
Нижний Новгород
15:15
ЦСКАНе начат
Спартак
17:30
РубинНе начат
Динамо
20:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал Тула2 тайм
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗ1 тайм
Шинник
17:00
ТорпедоНе начат

Защитник "Сочи" рассказал, как долгая дорога до Петербурга повлияла на матч с "Зенитом"

Защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов рассказал, как долгая дорога до Петербурга повлияла на матч 29-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" добирался до Санкт-Петербурга 28 часов из-за закрытия аэропорта.

"Всё что угодно можно сказать. Если бы, если бы… Пацаны бились.
Без разницы, такая дорога или еще что?то.
Я думаю, мы это показали. А если бы мы приехали раньше, кто знает, как бы всё было", - сказал Литвинов "Матч ТВ".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. Махачкалинское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом". Таким образом, сочинцы потеряли математические шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

По итогам 29 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом и отстает от махачкалинцев, располагающихся на 14 строчке, на четыре балла. В заключительном туре южане сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится