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В. Березуцкий: Дзагоев единственный, кто просил нас с братом закончить карьеру поскорее

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что многие футболисты армейцев советовали продолжить карьеру.

- Вас как-то уговаривали Гинер, Бабаев, партнёры по команде?

- Пытались, но это сложно. Особенно когда не выдерживаешь нагрузок. Всё-таки прогресса уже нет, ты пытаешься играть на старом багаже.

- Кто из партнёров или директоров упрашивал больше всего?

- Все говорили, чтобы играли дальше. Наверное, так скажут каждому футболисту, который заканчивает. Только Дзага единственный говорил: "Давай заканчивай скорее, всё это никому не нужно" (улыбается).

Чемпионат
Теги: ЦСКА Березуцкий В. Дзагоев
Сегодня, 14:35
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(3)
№3 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 15:07) #
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  •  (4)

Только настоящий Друг может сказать правду!
"Не тот друг, кто медом мажет,а тот кто правду в глаза скажет!"
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Дзага Хрустальный скоро и сам закончит.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:44) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы бы Дзаге посоветовали то же.
Одни мучения у ослятни с ним. А ведь Гинер реально мог его спихнуть за двадцатку, еще до того как это стало мейнстримом.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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