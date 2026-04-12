Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Сокол2 тайм

Челестини прокомментировал ситуацию с Мойзесом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игровом времени защитника Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я выполняю роль тренера, ставлю тех, кого считаю нужным. Когда я посчитаю, что ему нужно играть, он будет играть. Для всех игроков все одинаково.

Мойзес вышел с желанием. Это самое важное для меня", - цитирует Челестини "Матч ТВ".

В воскресенье, 12 апреля, ЦСКА проиграл у себя дома "Сочи" в матче 24-го тура РПЛ (0:1). Защитник "армейцев" Мойзес появился на поле только на 78-й минуте игры, выйдя на замену вместо Милана Гайича.

Ранее клуб применил дисциплинарные меры к 32-летнему бразильцу, отстранив его от основной команды. В результате футболист не попал в заявку на игру 22-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (3:1) и остался на скамейке запасных в 23-м туре с "Акроном" (2:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится