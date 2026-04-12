Челестини прокомментировал ситуацию с Мойзесом

"Я выполняю роль тренера, ставлю тех, кого считаю нужным. Когда я посчитаю, что ему нужно играть, он будет играть. Для всех игроков все одинаково.
Мойзес вышел с желанием. Это самое важное для меня", - цитирует Челестини "Матч ТВ".
В воскресенье, 12 апреля, ЦСКА проиграл у себя дома "Сочи" в матче 24-го тура РПЛ (0:1). Защитник "армейцев" Мойзес появился на поле только на 78-й минуте игры, выйдя на замену вместо Милана Гайича.
Ранее клуб применил дисциплинарные меры к 32-летнему бразильцу, отстранив его от основной команды. В результате футболист не попал в заявку на игру 22-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (3:1) и остался на скамейке запасных в 23-м туре с "Акроном" (2:1).