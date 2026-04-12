"Отдали игру". Евсеев - о ничьей с "Локомотивом"

"Отдали игру. Все складывалось в нашу пользу. Забили, были моменты, которые не реализовали. Во втором тайме были разрывы. Эти компоненты недоработали. Никого не считаю виноватым. Проигрывает команда", - сказал Евсеев.
Сегодня, 12 апреля, в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на "РЖД Арене" и завершилась вничью - 1:1.
Команда Вадима Евсеева вела в счете и упустила победу за три минуты до окончания основного времени встречи.
