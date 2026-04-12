ЦСКА
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
19:30
КраснодарНе начат

Урал
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Сокол2 тайм

"Мне не стыдно". Челестини высказался о поражении аутсайдеру РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, можно ли назвать матч 24-го тура РПЛ с "Сочи" позором (0:1).
"Мне точно не стыдно. Мы провели плохой первый тайм. Последняя неделя была тяжелой для нас. Мы за последние три матча отдали много сил, из-за этого были опустошены в первом тайме.

Во втором тайме мы отдали все. Необходимо аккуратнее относиться к словам. Давайте назовем этот матч плохим с первым таймом, который стоил нам победы", - сказал Челестини.

Московский ЦСКА потерпел поражение в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, уступив на своем поле "Сочи", который замыкает турнирную таблицу. Матч проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 0:1. Решающий мяч команда Фабио Челестини пропустила на 11-й минуте.

Отметим, это поражение стало для "армейцев" шестым в 9 последних встречах чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

