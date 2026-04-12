"Мне не стыдно". Челестини высказался о поражении аутсайдеру РПЛ

"Мне точно не стыдно. Мы провели плохой первый тайм. Последняя неделя была тяжелой для нас. Мы за последние три матча отдали много сил, из-за этого были опустошены в первом тайме.
Во втором тайме мы отдали все. Необходимо аккуратнее относиться к словам. Давайте назовем этот матч плохим с первым таймом, который стоил нам победы", - сказал Челестини.
Московский ЦСКА потерпел поражение в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, уступив на своем поле "Сочи", который замыкает турнирную таблицу. Матч проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 0:1. Решающий мяч команда Фабио Челестини пропустила на 11-й минуте.
Отметим, это поражение стало для "армейцев" шестым в 9 последних встречах чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"