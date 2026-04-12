Бывший судья РПЛ оценил эпизод с пенальти в ворота "Спартака"

"Москалев правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч — это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал жёлтую Джику за грубую игру.
Хорошее решение Москалева, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле", - сказал Федотов.
В эти минуты продолжается матч между "Ростовом" и московским "Спартаком" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе "Ростов Арена", на момент написания новости счет равный - 1:1.
Напомним, полузащитник Роман Зобнин вывел гостей вперед на восьмой минуте. Вингер Мохаммад Мохеби сравнял счет на 42-й минуте, реализовав пенальти, назначенный главным арбитром встречи Алексеем Сухим после вмешательства ВАР.
