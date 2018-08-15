Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

18 августа "Ливерпуль" примет решение о переходе Марко Груича в ЦСКА

По информации Чемпионата, решение о переходе полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича в московский ЦСКА может быть принято в субботу.

В этот день состоится встреча Груича с руководством "Ливерпуля", на которой будет обсужден новый контракт и может быть одобрена годичная аренда в "армейский" клуб.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" хочет продлить контракт с Груичем и отдать его в аренду.
Теги: ЦСКА Ливерпуль
Сегодня, 14:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 15:46) #
  • -1
  •  (1)

смысл брать а аренду?????надо покупать нормальных игроков 2-3 человека!!!!!!!!!!!!!!!!!!!летом следущим тоже самое будет нехватка состава!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
что Влашича не знаю, что Груича, потому не знаю как реагировать
вообще необычно..противоположности в одном клубе. Серб и Хорват....Ливерпуль и Эвертон


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.