"Матч на самом-то деле классный был. Но обе команды стартовали в чемпионате ужасно. Напокупали футболистов, а игры нет. И тех, и других лихорадит. На этот раз понравился Станкович, который наконец-то вел себя как тренер", - цитирует Быстрова "СЭ".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2) на "Лукойл Арене".
В летнее трансферное окно петербуржцы оформили переход полузащитника Жерсона из "Фламенго" за 25 миллионов евро и защитника Романа Веги из "Аргентинос Хуниорс" за 8,7 миллионов евро. Красно-белые приобрели Жедсона Фернандеша у "Бешикташа" за 28 миллионов евро и защитника Илью Самошникова у московского "Локомотива" за 5 миллионов евро.
"Напокупали футболистов, а игры нет". Быстров оценил игру "Зенита" и "Спартака"
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил матч 5 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"