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"Рубин" опроверг информацию об интересе к Жоау Мариу

Казанский "Рубин" опроверг информацию об интересе команды к полузащитнику "Интера" Жоау Мариу.

"Нет, это неверная информация", - передает сообщение "Рубина" "СЭ".
Теги: Мариу Рубин
Вчера, 22:11
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