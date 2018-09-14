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Педро Роша: уход Промеса из "Спартака" — мой шанс. Сделаю все, чтобы его использовать

Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что с уходом в "Севилью" Квинси Промеса надеется стать игроком стартового состава красно-белых.

"Я понимаю, что уход Промеса — мой шанс. Шанс, который я обязан использовать.

Мы с Квинси играли на одном фланге и одной позиции. Промес — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе.

Я сделаю все возможное, чтобы с честью заменить его", — цитирует Рошу пресс-служба "Спартака".

Теги: Спартак Педро Роша Промес
Сегодня, 13:57
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3
(3)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нужен Хании на месте Промеса.Роша пусть на замену выходит.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Дно меняет дно
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:00) #
  • +5
  •  (7)

надо как то по наглее быть ... успехов ... с такой игрой , Ломовицкий с Ташаевым тебя схавают и поедешь в Бразилию обратно ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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