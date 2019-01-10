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Андрей Аршавин: все решения "Спартака" на данный момент выглядят логичными

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал работу руководства московского "Спартака" в это зимнее трансферное окно.

"Все решения "Спартака" на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в "Спартаке". Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть всё закономерно.

Джано, ещё когда я играл, считался перспективным. Он всё перспективный и перспективный, а за "Спартак" по большому счёту хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведёт в "Спартаке". Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились, и переход устраивает всех", - цитирует Аршавина телеканал "Матч-Премьер".
Теги: Аршавин Спартак
Сегодня, 21:28
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#2  Чорный Властелин Мира  Moscow (Сегодня, 23:33)
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Болеет за:
«Спартак»
было бы здорово, если бы логика была не только в уходах игроков, но и в новых приобретениях..
Регистрация: 22.11.2015 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну все полку Икспердов прибыло
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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