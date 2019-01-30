Клаудио Маркизио - о Паредесе: Лео получил предложение, от которого невозможно отказаться

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал переход Леандро Паредеса в "ПСЖ"."Лео отличный футболист, но ему сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он нам сильно помогал, но, считаю, что футболисты, собранные в "Зените", обладают достаточным мастерством, чтобы выиграть чемпионат.Посмотрим еще, придут ли к нам новички, но в любом случае мы все делаем всё, чтобы набрать нужную форму. Причем быстро, ведь совсем скоро у нас матчи в Лиге Европы. У "Фенербахче" нет паузы, как у нас, поэтому работа на сборах для нас вдвойне важна", - сказал итальянец.