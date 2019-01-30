РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Клаудио Маркизио - о Паредесе: Лео получил предложение, от которого невозможно отказаться

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал переход Леандро Паредеса в "ПСЖ".

"Лео отличный футболист, но ему сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он нам сильно помогал, но, считаю, что футболисты, собранные в "Зените", обладают достаточным мастерством, чтобы выиграть чемпионат.

Посмотрим еще, придут ли к нам новички, но в любом случае мы все делаем всё, чтобы набрать нужную форму. Причем быстро, ведь совсем скоро у нас матчи в Лиге Европы. У "Фенербахче" нет паузы, как у нас, поэтому работа на сборах для нас вдвойне важна", - сказал итальянец.

СДЗД
Теги: Зенит ПСЖ Маркизио Паредес Лига 1
Сегодня, 11:47
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