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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца

Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Зенита" (1:1) в 21-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Вспышка в матче произошла после гола Ярослава Ракицкого. Именно после этого мяча обе команды взвинтили темп, повысилась интенсивность и накал, и в этом же отрезке и случился автогол Себастьяна Дриусси. Считаю итоговый результат матча справедливым. "Локомотив" всё-таки слишком поздно включил форсаж, учитывая что в домашней игре и при таком положении в турнирной таблице "железнодорожники" должны были играть на победу до самого конца. "Зениту" же и ничейный результат в принципе подходил.

Неактивная игра "Локомотива" в атаке на последних минутах? Думаю, это связано с отсутствием футболистов, которые с первых минут могут играть в агрессивный футбол. Статистика команды говорит о том, что в первые 15 "железнодорожники" не забивают, да и первые таймы в свою пользу редко заканчивают.

Кроме того, выход на поле с первых минут Хвичи Кварацхелия... это хороший игрок, выйдя на замену в матче с "Динамо" (1:0) он встрепенул "Локомотив", был одним из самых заметных на поле... но это я называю "синдром Магомеда-Шапи Сулейманова", которые здорово выходят на замену, но на текущий момент, в силу своего возраста, в агрессивный футбол с первых минут им играть крайне тяжело. Это связано в том числе с тем, что они противодействуют полным сил и энергии более опытным футболистам, которые в таком состоянии способны противодействовать быстрым и техничным игрокам. Против уставших оппонентам таким футболистам действовать проще, и они работают куда эффективней. Поэтому, думаю, Кварацхелия усилил бы игру команды выйдя на замену, но не с первых минут на данный момент.

Ну и вопрос нападающего для "Локомотива" по-прежнему открыт. Исходя из игры Фёдора Смолова и Эдера, думаю, можно сказать, что у команды нет форварда, который мог бы решить исход поединка. Хотя средняя линия у "красно-зелёных" очень хорошая, особенно выделяются Миранчуки, Мануэль Фернандеш... но позиция форварда оставляет желать лучшего.

К слову, необходимо отметить хорошую работу "Зенита" в зимнее трансферное окно. Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий уже проявляют себя в новой команде.

- О турнирной таблице:

У "Зенита" и ЦСКА довольно непростой календарь. Но даже несмотря на это давать прогнозы сейчас - дело довольно тяжёлое, ведь как мы могли увидеть в ходе предыдущих туров, неожиданные результаты встречаются довольно часто. Однако можно предположить, что для некоторых команд тяжёлый календарь наоборот играет на руку, ведь это увеличивает концентрацию футболистов, да и в матче топ-команд чемпионата часто идёт открытый футбол, а в таких условиях поразить ворота соперника куда легче, чем ворота от обороны играющих соперников.
Теги: Сабитов Локомотив Зенит
Вчера, 22:34
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