Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Аленичев: еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:2).
"Тяжелая игра, в принципе, что и ожидали. Против "Уфы" всем командам играть достаточно сложно: защищаются большими силами, очень большая плотность в оборонительных действиях, еще и, учитывая сегодняшние погодные условия, ветер мешал тоже обеим командам. Отсюда минимум голевых моментов со стороны нас и соперников.
Беря во внимание поставленный пенальти в наши ворота, соперник был ближе к победе. А за второй тайм свою команду мне упрекнуть не в чем. Очень хорошая самоотдача. Но повторюсь: не так просто пройти такую плотную оборону.
Еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
"Тяжелая игра, в принципе, что и ожидали. Против "Уфы" всем командам играть достаточно сложно: защищаются большими силами, очень большая плотность в оборонительных действиях, еще и, учитывая сегодняшние погодные условия, ветер мешал тоже обеим командам. Отсюда минимум голевых моментов со стороны нас и соперников.
Беря во внимание поставленный пенальти в наши ворота, соперник был ближе к победе. А за второй тайм свою команду мне упрекнуть не в чем. Очень хорошая самоотдача. Но повторюсь: не так просто пройти такую плотную оборону.
Еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
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