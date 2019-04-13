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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Аленичев: еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:2).

"Тяжелая игра, в принципе, что и ожидали. Против "Уфы" всем командам играть достаточно сложно: защищаются большими силами, очень большая плотность в оборонительных действиях, еще и, учитывая сегодняшние погодные условия, ветер мешал тоже обеим командам. Отсюда минимум голевых моментов со стороны нас и соперников.

Беря во внимание поставленный пенальти в наши ворота, соперник был ближе к победе. А за второй тайм свою команду мне упрекнуть не в чем. Очень хорошая самоотдача. Но повторюсь: не так просто пройти такую плотную оборону.

Еще семь туров осталось. Постараемся набрать очки", - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея".
Теги: Енисей Уфа Аленичев
Сегодня, 20:37
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше купи очки и посмотри внимательно, на каком месте Еннисей и сколько у него очков, оптимист.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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