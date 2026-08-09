Нападающий "Зенита" достиг этой отметки благодаря голу в матче с московской "Родиной". Глушенков открыл счёт на 23-й минуте. Для форварда этот мяч стал 50-м в 163 встречах российского чемпионата.
Больше среди действующих игроков турнира забили только Александр Соболев, Джон Кордоба и Александр Ерохин. Соболев отличился 76 раз, на счету Кордобы 64 гола, а Ерохин забил 54 мяча.
Матч "Зенит" - "Родина" завершился победой московской команды со счётом 2:1.
Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров РПЛ среди действующих игроков
Максим Глушенков поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России среди действующих футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"