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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля

Полиция возбудила уголовное дело против сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Павла Пятницкого, передает Ren TV.

По данным полицейских, в 1.18 на Цветном бульваре водитель "Форда" открыл стрельбу из травматического пистолета.

Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 22:38
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(3)
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 23:19)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Сибирячок
Вот ведь, сцука. Я ещё помню одну правозащитницу, которая Наполеона ещё застала. Алексеева её фамилия. Так не имей вообще врагов, когда есть такие правозащитники. Чьи они права защищают, но только не людей!

rage Кстати,она была гражданкой США и знала чьи права защищать,согласно директивам госдепа. Путин был на ее на похоронах,а вот похороны патриота России,нобелевского лауреата Жореса Алферова проигнорировал. А по сути вопроса-не пойму как вяжется матч в СИЗО и стрельба Пятницкого?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 23:18)
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online

Цитата: Lokoflesh
Зараза распространяется.

И будет всегда множиться пока существуют моралисты, обещаю.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зараза распространяется.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 23:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот пусть наймёт адвокатов Кокорина и точно его посодют. А ты не стреляй!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:58)
  • -2
  •  (2)
online

Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

машет крыльями бакланка


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Карма
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:48)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот ведь, сцука. Я ещё помню одну правозащитницу, которая Наполеона ещё застала. Алексеева её фамилия. Так не имей вообще врагов, когда есть такие правозащитники. Чьи они права защищают, но только не людей!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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