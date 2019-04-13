Россия РПЛ 2018/19
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22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (7)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (7)
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Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля
Полиция возбудила уголовное дело против сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Павла Пятницкого, передает Ren TV.
По данным полицейских, в 1.18 на Цветном бульваре водитель "Форда" открыл стрельбу из травматического пистолета.
Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").
Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
По данным полицейских, в 1.18 на Цветном бульваре водитель "Форда" открыл стрельбу из травматического пистолета.
Против него возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").
Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября 2018 года находятся в СИЗО по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
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