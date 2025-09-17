Broke Boys - Сокол. 23 сентября 2025 19:30

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Пономарев: у "Крыльев безграмотные ребята в защите. "Краснодар" пока блестит
Черчесов высказался перед матчем с "Зенитом"
"Краснодар" одержал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России
1
"Сочи" и московское "Динамо" назвали стартовые составы на матч Кубка России
"Зенит" - "Ахмат": стартовые составы команд на матч Кубка России. Шилов выйдет на поле с первых минут
2
Главные новости
Матчи
26
Скрыть
Сегодня (9)
Завтра (8)
Вчера (9)
Кубок России
Новости
Крылья Советов
1 - 2
1
2
Краснодар
Завершен
Зенит
0 - 0
0
0
Ахмат
1 тайм
Сочи
0 - 3
0
3
Динамо
1 тайм
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Славия
1 - 0
1
0
Буде-Глимт
2 тайм
Олимпиакос
0 - 0
0
0
Пафос
2 тайм
Аякс
22:00
Интер
Не начат
Ливерпуль
22:00
Атлетико
Не начат
Бавария
22:00
Челси
Не начат
ПСЖ
22:00
Аталанта
Не начат
Кубок России
Новости
Оренбург
0 - 0
(П 4 - 2)
0
0
4
2
Рубин
Завершен
Акрон
1 - 3
1
3
Локомотив
Завершен
Нижний Новгород
1 - 2
1
2
Динамо Мх
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Атлетик
0 - 2
0
2
Арсенал
Завершен
ПСВ
1 - 3
1
3
Юнион
Завершен
Тоттенхэм
1 - 0
1
0
Вильярреал
Завершен
Реал Мадрид
2 - 1
2
1
Марсель
Завершен
Ювентус
4 - 4
4
4
Боруссия Д
Завершен
Бенфика
2 - 3
2
3
Карабах
Завершен
Кубок России
Новости
ЦСКА
18:30
Балтика
Не начат
Спартак
20:45
Ростов
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Брюгге
19:45
Монако
Не начат
Копенгаген
19:45
Байер
Не начат
Спортинг Лиссабон
22:00
Кайрат
Не начат
Ньюкасл
22:00
Барселона
Не начат
Манчестер Сити
22:00
Наполи
Не начат
Айнтрахт
22:00
Галатасарай
Не начат
Россия
Первая Лига
2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Урал
Спартак Кострома
Факел
Ротор
КАМАЗ
Челябинск
Родина
Шинник
Арсенал Тула
Волга Ульяновск
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Енисей
Черноморец
Уфа
Торпедо
Чайка
Сокол
Broke Boys - Сокол. 23 сентября 2025 19:30
онлайн
Кубок России
Путь регионов. Раунд 4
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Broke Boys
Сокол
Кубок России
Нашли ошибку в статье?