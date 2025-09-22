Агент Ракова сообщил, когда нападающий вернется к тренировкам

- Нужно сейчас закончить курс, назначенный врачами. Сейчас Вадим делает то, что ему предписали врачи после основного обследования. Была информация, что через 3-4 недели он приступит к тренировочным занятиям. Отталкиваемся от этого.
Напомним, крайний нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил повреждение во время тренировки, находясь в составе молодежной сборной России. Пресс-служба самарцев сообщала, что полное восстановление спортсмена займет около месяца.
В этом сезоне Раков, арендованный у московского "Локомотива", забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за самарскую команду в РПЛ.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Крылья Советов"