Зиньковский: вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый

"Тяжелая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешёвый. Очень спорный", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ"
Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором "Сочи" принимал на своем поле столичный ЦСКА. Вингер Антон Зиньковский вывел хозяев вперед на 39-й минуте, однако гости отыгрались и вышли вперед благодаря двум пенальти, уверенно реализованным хавбеком Иваном Обляковым. Точку в игре поставил полузащитник Матвей Кисляк на 90+6 минуте.