Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
1 - 3 1 3
ЦСКАЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
1 - 0 1 0
Пиза2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
1 - 0 1 0
ПСЖ2 тайм

Зиньковский: вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый

Вингер "Сочи" Антон Зиньковский поделился мнением о пенальти в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Сочи"
"Тяжелая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешёвый. Очень спорный", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ"

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором "Сочи" принимал на своем поле столичный ЦСКА. Вингер Антон Зиньковский вывел хозяев вперед на 39-й минуте, однако гости отыгрались и вышли вперед благодаря двум пенальти, уверенно реализованным хавбеком Иваном Обляковым. Точку в игре поставил полузащитник Матвей Кисляк на 90+6 минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится