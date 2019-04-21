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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Алексей Грицаенко: нам терять нечего, выходим биться на каждую игру (видео)

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал матч со "Спартаком" (0:2).



- "Спартак" не давал нам контролировать мяч, шел постоянно в прессинг. Если говорить по моментам, то, за исключением гола, в первом тайме моментов не было. Во втором тайме произошли две замены, вышли Торбинский с Зотовым. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. С их выходом мы более менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие. Потом Саркисов не смог продолжить игру. Это тоже в какой-то роли сыграло на результат. Не было бы этой ситуации, могли бы отыграться. Мы всегда играем до конца.

- Какие эмоции в команде?

- Нам терять нечего, выходим биться на каждую игру. Стараемся выжимать максимум.

- Аленичев после матча сказал, что "Спартаку" нужны очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Не обидно такие слова слышать?

- Все понимают, что нужны очки. Но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы играем за клуб, за себя. Нам самим нужны очки. Не думаю, что Аленичев думает, что мы будем раздавать очки.

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Теги: Енисей Спартак Rвидео
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