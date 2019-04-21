Россия РПЛ 2018/19
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21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
19:14
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Алексей Грицаенко: нам терять нечего, выходим биться на каждую игру (видео)
Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал матч со "Спартаком" (0:2).
- "Спартак" не давал нам контролировать мяч, шел постоянно в прессинг. Если говорить по моментам, то, за исключением гола, в первом тайме моментов не было. Во втором тайме произошли две замены, вышли Торбинский с Зотовым. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. С их выходом мы более менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие. Потом Саркисов не смог продолжить игру. Это тоже в какой-то роли сыграло на результат. Не было бы этой ситуации, могли бы отыграться. Мы всегда играем до конца.
- Какие эмоции в команде?
- Нам терять нечего, выходим биться на каждую игру. Стараемся выжимать максимум.
- Аленичев после матча сказал, что "Спартаку" нужны очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Не обидно такие слова слышать?
- Все понимают, что нужны очки. Но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы играем за клуб, за себя. Нам самим нужны очки. Не думаю, что Аленичев думает, что мы будем раздавать очки.
Rusfootball.info
- "Спартак" не давал нам контролировать мяч, шел постоянно в прессинг. Если говорить по моментам, то, за исключением гола, в первом тайме моментов не было. Во втором тайме произошли две замены, вышли Торбинский с Зотовым. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. С их выходом мы более менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие. Потом Саркисов не смог продолжить игру. Это тоже в какой-то роли сыграло на результат. Не было бы этой ситуации, могли бы отыграться. Мы всегда играем до конца.
- Какие эмоции в команде?
- Нам терять нечего, выходим биться на каждую игру. Стараемся выжимать максимум.
- Аленичев после матча сказал, что "Спартаку" нужны очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Не обидно такие слова слышать?
- Все понимают, что нужны очки. Но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы играем за клуб, за себя. Нам самим нужны очки. Не думаю, что Аленичев думает, что мы будем раздавать очки.
Rusfootball.info
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