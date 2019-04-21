Алексей Грицаенко: нам терять нечего, выходим биться на каждую игру (видео)

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал матч со "Спартаком" (0:2).- "Спартак" не давал нам контролировать мяч, шел постоянно в прессинг. Если говорить по моментам, то, за исключением гола, в первом тайме моментов не было. Во втором тайме произошли две замены, вышли Торбинский с Зотовым. Все прекрасно знают, что они умеют играть в футбол. С их выходом мы более менее стали контролировать игру, играть в футбол, получать удовольствие. Потом Саркисов не смог продолжить игру. Это тоже в какой-то роли сыграло на результат. Не было бы этой ситуации, могли бы отыграться. Мы всегда играем до конца.- Нам терять нечего, выходим биться на каждую игру. Стараемся выжимать максимум.- Все понимают, что нужны очки. Но нам по большому счету без разницы, кому они нужны. Мы играем за клуб, за себя. Нам самим нужны очки. Не думаю, что Аленичев думает, что мы будем раздавать очки.