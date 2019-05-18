Россия РПЛ 2018/19
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"Локомотив" проиграл "Уралу" в первенстве молодежных команд
В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Урал" дома обыграл "Локомотив" со счетом 3:1.
Молодежное первенство
29-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (3:1)
Голы: Титков, 5 (0:1). Данцев, 12 (1:1). Галимов, 14 (2:1). Татаринов, 38 (3:1).
В другом матче "Енисей" и "Динамо" сыграли вничью – 1:1.
"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: Демьянов, 57 (0:1). Шалоников, 76 (1:1).
Молодежное первенство
29-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (3:1)
Голы: Титков, 5 (0:1). Данцев, 12 (1:1). Галимов, 14 (2:1). Татаринов, 38 (3:1).
В другом матче "Енисей" и "Динамо" сыграли вничью – 1:1.
"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: Демьянов, 57 (0:1). Шалоников, 76 (1:1).
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