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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Локомотив" проиграл "Уралу" в первенстве молодежных команд

В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Урал" дома обыграл "Локомотив" со счетом 3:1.

Молодежное первенство

29-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (3:1)

Голы: Титков, 5 (0:1). Данцев, 12 (1:1). Галимов, 14 (2:1). Татаринов, 38 (3:1).

В другом матче "Енисей" и "Динамо" сыграли вничью – 1:1.

"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Демьянов, 57 (0:1). Шалоников, 76 (1:1).
Теги: Локомотив Урал
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