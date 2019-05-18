"Крылья Советов" - "Спартак": Яковлев и Гулиев сыграют с первых минут

"Крылья Советов" и "Спартак" объявили составы на матч 29-го тура премьер-лиги.

"Крылья": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернанду, Зе Луиш, Адриану.
Теги: Крылья Советов Спартак
Сегодня, 18:20
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