"Крылья Советов" - "Спартак": Яковлев и Гулиев сыграют с первых минут
"Крылья Советов" и "Спартак" объявили составы на матч 29-го тура премьер-лиги.
"Крылья": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернанду, Зе Луиш, Адриану.
"Крылья": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернанду, Зе Луиш, Адриану.