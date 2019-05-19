Аленичев: было бы неправильно, если бы мы проиграли
Главный тренер «Енисея» подвёл итоги ничьей с «Динамо» (2:2)
Фото: premierliga.ru
Было бы неправильно, если бы мы проиграли. Если брать игру, может, у «Динамо» было небольшое преимущество в первом тайме, но итог встречи справедливо. Важно, что наши футболисты при счёте 1:2 нашли в себе силы и на характере забили красивый гол. Так что искреннее благодарю своих игроков.
Вылет из премьер-лиги? То, что случилось, уже не вернуть. Конечно, нам хотелось большего. [Хотелось,] чтоб команда задержалась в премьер-лиге, надолго задержалась, но были и объективные причины и субъективные – если так можно сказать. Я понимаю расстройство болельщиков, расстройство ребят. Но я думаю, мои игроки достаточно сильные, они ещё заявят о себе.
- Готовы подытожить, какие ошибки допустили за сезон?
- После «Зенита».
- Есть ли разница, заканчивать на последнем или предпоследнем месте?
- Конечно, - приводит слова наставника корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.