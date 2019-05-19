Аленичев: было бы неправильно, если бы мы проиграли

Главный тренер «Енисея» подвёл итоги ничьей с «Динамо» (2:2) Фото: premierliga.ru

- В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Это была последняя наша домашняя игра в нынешнем сезоне. Они на протяжении всего сезона тепло поддерживали нас, любили нас, критиковали в определённый момент, что было справедливо. В очередной раз убедился, что в Красноярске любят футбол. Благодарю за искреннюю поддержку сегодня.Было бы неправильно, если бы мы проиграли. Если брать игру, может, у «Динамо» было небольшое преимущество в первом тайме, но итог встречи справедливо. Важно, что наши футболисты при счёте 1:2 нашли в себе силы и на характере забили красивый гол. Так что искреннее благодарю своих игроков.Вылет из премьер-лиги? То, что случилось, уже не вернуть. Конечно, нам хотелось большего. [Хотелось,] чтоб команда задержалась в премьер-лиге, надолго задержалась, но были и объективные причины и субъективные – если так можно сказать. Я понимаю расстройство болельщиков, расстройство ребят. Но я думаю, мои игроки достаточно сильные, они ещё заявят о себе.- После «Зенита».- Конечно, - приводит слова наставника корреспондентАнтон Сазонтов.