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Терехин: какое ЦСКА чемпионство? Это просто смех

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча прошла 7 ноября и завершилась со счётом 4:2 в пользу "Краснодара".

- Я предполагал, что "Краснодар" победит в этом матче. По игре они значительно лучше. Просто в последних матчах при голевых моментах им никак не удавалось забить, а сейчас все залетало. ЦСКА на выезде очень плох. То, что они в "Оренбурге" отскочили, повезло.

- ЦСКА рано претендовать на золото?

- Конечно. Какое им  чемпионство? Вообще смех. Уверен, что "Краснодар" в итоге в таблице будет выше армейцев.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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