Терехин: какое ЦСКА чемпионство? Это просто смех

Встреча прошла 7 ноября и завершилась со счётом 4:2 в пользу "Краснодара".
- Я предполагал, что "Краснодар" победит в этом матче. По игре они значительно лучше. Просто в последних матчах при голевых моментах им никак не удавалось забить, а сейчас все залетало. ЦСКА на выезде очень плох. То, что они в "Оренбурге" отскочили, повезло.
- ЦСКА рано претендовать на золото?
- Конечно. Какое им чемпионство? Вообще смех. Уверен, что "Краснодар" в итоге в таблице будет выше армейцев.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info