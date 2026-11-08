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Мусаев остался недоволен работой судей на ВАР: я не могу понять, что с ними?

Мурад Мусаев прокомментировал спорный эпизод со вторым голом "Краснодара" в матче против ЦСКА, завершившемся победой южан со счётом 4:2.
Фото: ФК "Краснодар"
Главный тренер "быков" не согласился с тем, что Джон Кордоба сыграл рукой, и выразил недоумение по поводу работы ВАР.

- Не было игры рукой. Мне странно, почему человек, который сидит на VAR, показывает повтор, с которого, ну, видно, как будто это рука, но у него есть повтор, который он показывает на 10-й раз, где видно, что мяч попадает вот в эмблему сюда. Я не могу понять, что с ними? Если у вас есть один повтор, начните с него и закончите.

Можно было бы посмотреть гол ЦСКА. Жубал сам говорит, что его толкнули в спину, - передаёт слова тренера пресс-служба "Краснодара".


"Краснодар" набрал 26 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. В следующем туре "быки" сыграют в гостях с "Динамо".

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