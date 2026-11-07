"Какой-нибудь клоун, бывший футболист": Мусаев резко высказался о своих критиках

- Мы видим и плохих людей, которые, не знаю... Например, какой-нибудь клоун, бывший футболист, который только живёт нашими поражениями, для него это прямо как мёд, чтобы мы проиграли, чтобы меня уволили.
Жалкие люди вылезают в эти сложные времена, но в то же время мы увидели светлых людей, которые нас поддерживали, несмотря ни на что, - цитирует Мусаева "СЭ".
Одним из постоянных критиков Мусаева является бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который считает Мусаева "нефутбольным человеком".