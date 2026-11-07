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"Какой-нибудь клоун, бывший футболист": Мусаев резко высказался о своих критиках

Мурад Мусаев эмоционально отреагировал на критику в свой адрес после победы "Краснодара" над ЦСКА со счётом 4:2.
Фото: ФК "Краснодар"
Главный тренер южан признался, что в непростой период команда получала поддержку, однако некоторые, по его словам, ждали неудач "быков" и его увольнения.

- Мы видим и плохих людей, которые, не знаю... Например, какой-нибудь клоун, бывший футболист, который только живёт нашими поражениями, для него это прямо как мёд, чтобы мы проиграли, чтобы меня уволили.

Жалкие люди вылезают в эти сложные времена, но в то же время мы увидели светлых людей, которые нас поддерживали, несмотря ни на что, - цитирует Мусаева "СЭ".

Одним из постоянных критиков Мусаева является бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который считает Мусаева "нефутбольным человеком".

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