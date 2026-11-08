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Лунев поделился эмоциями после победы "Динамо" над "Факелом"

Вратарь "Динамо" Андрей Лунев прокомментировал победу над "Факелом" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Голкипер отметил, что москвичи не собирались довольствоваться ничьей, несмотря на игру в меньшинстве, и продолжали ждать возможности вырвать три очка.

- После матча есть небольшое опустошение, потому что достаточно напряженная игра в том плане, что с конца первого тайма играли в меньшинстве.

Плюс у "Факела" новый тренер, думаю, это для них определенный всплеск эмоций, новой энергии, и ребята хотели себя проявить, доказать. Считаю, что "Факел" идет не на своем месте, достаточно много очков их лишили по определенным обстоятельствам, - цитирует Лунева "Матч ТВ".

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:1. Победный мяч Константин Тюкавин забил на 90+1-й минуте. После 14 туров "Динамо" набрало 31 очко и возглавляет таблицу чемпионата России.

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