Лунев поделился эмоциями после победы "Динамо" над "Факелом"

- После матча есть небольшое опустошение, потому что достаточно напряженная игра в том плане, что с конца первого тайма играли в меньшинстве.
Плюс у "Факела" новый тренер, думаю, это для них определенный всплеск эмоций, новой энергии, и ребята хотели себя проявить, доказать. Считаю, что "Факел" идет не на своем месте, достаточно много очков их лишили по определенным обстоятельствам, - цитирует Лунева "Матч ТВ".
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:1. Победный мяч Константин Тюкавин забил на 90+1-й минуте. После 14 туров "Динамо" набрало 31 очко и возглавляет таблицу чемпионата России.