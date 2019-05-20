Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: нельзя переходить на национальности

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал ситуацию с полузащитником Резиуаном Мирзовым в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Урала" (2:2).

Игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин вступил с Мирзовым в перепалку и, по словам представителей "Арсенала", назвал оппонента "чуркой".

"Резиуан расстроился. После игры я с ним разговаривал, да и на следующий день он об этом думал. На поле все бывает, но никогда нельзя переходить на национальности. Когда я играл, мы порой посылали друг друга в грубой форме, но никогда не перегибали палку. Мы с уважением относились друг другу, могли поругаться, а после игры пойти где-нибудь посидеть", – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России".

"СЭ"
Теги: Черевченко Мирзов Ильин
Сегодня, 07:31
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