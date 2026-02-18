Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
0 - 2 0 2
Ньюкасл1 тайм
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Тащин публично поддержал Генича после волны критики

Александр Тащин поддержал Константина Генича после волны критики со стороны болельщиков ЦСКА.
Фото: соцсети Генича
Генеральный продюсер "Матч ТВ" выступил с заявлением, подчеркнув, что слова комментатора были неправильно восприняты и не содержали скрытого смысла.

Ранее Генич в программе "Коммент.Шоу" пересказал мнение одного из представителей футбольной среды о возможных травмах у Кирилла Глебова, после чего столкнулся с резкой реакцией в соцсетях и отключил комментарии в своём телеграм-канале.

- В ситуации массовой эмоциональной реакции на слова нашего сотрудника считаем правильным выразить ему публичную поддержку. Очевидно, что этот диалог не имел никаких подоплёк и двойных смыслов, - написал Тащин.


На данный момент в РПЛ зимняя пауза. Чемпионат возобновится в конце февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится