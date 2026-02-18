Тащин публично поддержал Генича после волны критики

Фото: соцсети Генича

- В ситуации массовой эмоциональной реакции на слова нашего сотрудника считаем правильным выразить ему публичную поддержку. Очевидно, что этот диалог не имел никаких подоплёк и двойных смыслов, - написал Тащин.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" выступил с заявлением, подчеркнув, что слова комментатора были неправильно восприняты и не содержали скрытого смысла.Ранее Генич в программе "Коммент.Шоу" пересказал мнение одного из представителей футбольной среды о возможных травмах у Кирилла Глебова, после чего столкнулся с резкой реакцией в соцсетях и отключил комментарии в своём телеграм-канале.На данный момент в РПЛ зимняя пауза. Чемпионат возобновится в конце февраля.