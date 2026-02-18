Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
0 - 2 0 2
Ньюкасл1 тайм
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Генич озвучил тревожный прогноз по Глебову

Константин Генич поделился тревожным прогнозом относительно молодого вингера ЦСКА Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
Комментатор отметил, что получил информацию от человека из футбольной среды.

По словам Генича, особенности игровой манеры и высокой скорости футболиста могут привести к регулярным мышечным повреждениям в ближайшие годы.

- Один важный и очень футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами. футбольные люди говорят, что таковы особенности и бега, и работы Глебова, что он в столь раннем возрасте обладает такой скоростью, - поделился Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Футболист в этом сезоне РПЛ принял участие в 15 матчах, забил пять голов и оформил два ассиста на партнёров. Его контракт с клубом действует до середины 2028 года.

