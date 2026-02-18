Генич озвучил тревожный прогноз по Глебову

Фото: ПФК ЦСКА

- Один важный и очень футбольный человек сказал, что в ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами. футбольные люди говорят, что таковы особенности и бега, и работы Глебова, что он в столь раннем возрасте обладает такой скоростью, - поделился Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Комментатор отметил, что получил информацию от человека из футбольной среды.По словам Генича, особенности игровой манеры и высокой скорости футболиста могут привести к регулярным мышечным повреждениям в ближайшие годы.Футболист в этом сезоне РПЛ принял участие в 15 матчах, забил пять голов и оформил два ассиста на партнёров. Его контракт с клубом действует до середины 2028 года.