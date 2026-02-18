Канчельскис: ЦСКА - самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет

"Я всегда говорил, что ЦСКА - самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет.Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места. Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления", - сказал Канчельскис "Чемпионату".
В текущее трансферное окно к московскому ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. Подопечные Фабио Челестини одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.