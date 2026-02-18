Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
0 - 2 0 2
Ньюкасл1 тайм
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Канчельскис: ЦСКА - самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Андрей Канчельскис заявил, что ЦСКА претендует на чемпионство в РПЛ.

"Я всегда говорил, что ЦСКА - самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет.
Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места. Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления", - сказал Канчельскис "Чемпионату".

В текущее трансферное окно к московскому ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.

На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. Подопечные Фабио Челестини одержали 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

