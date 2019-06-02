Артем Делькин: почему судья просто не может пойти и посмотреть VAR, как сегодня Карасёв?
Нападающий "Нижнего Новгорода" Артем Делькин прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Черышев не согласился с тем, что "Крылья" были сильнее. Как на ваш взгляд?
- Мы сыграли две интересных игры, с большим обилием голевых моментов. Сегодня у них было побольше моментов. Мы забили один гол, но, сожалению, этого не хватило.
- Почему у вас во втором тайме практически не было моментов?
- Соперник грамотно оборонялся. Было много остановок, падений, футбольных хитростей. Было тяжело забить им два гола. Поздравляю "Крылья" с победой.
- Все решилось с первом матче?
- Да. Они сделали задел в Нижнем Новгороде. Но там были и судейские моменты, с которыми мы не согласны. Многие это видели. Они забили три на выезде - это большой задел.
- Почему в Нижнем Новгороде эпизод с пенальти не смотрели по ВАР, а сегодня смотрели?
- Честно, не понимаю. После первой игры мы говорили, почему бы судье не посмотреть спорный момент. А сегодня Карасев посмотрел и поставил пенальти. Какие-то двойные стандарты.
- Какое будущее у вас в клубе? Цель выйти в Премьер-лигу с таким стадионом не снимается?
- Хотелось бы быть в Премьер-лиге. У нас любят футбол. У всех были контракты на год, еще разговоров еще не было. Дней через 5, наверное, будут обговаривать.
- Черышев не согласился с тем, что "Крылья" были сильнее. Как на ваш взгляд?
- Мы сыграли две интересных игры, с большим обилием голевых моментов. Сегодня у них было побольше моментов. Мы забили один гол, но, сожалению, этого не хватило.
- Почему у вас во втором тайме практически не было моментов?
- Соперник грамотно оборонялся. Было много остановок, падений, футбольных хитростей. Было тяжело забить им два гола. Поздравляю "Крылья" с победой.
- Все решилось с первом матче?
- Да. Они сделали задел в Нижнем Новгороде. Но там были и судейские моменты, с которыми мы не согласны. Многие это видели. Они забили три на выезде - это большой задел.
- Почему в Нижнем Новгороде эпизод с пенальти не смотрели по ВАР, а сегодня смотрели?
- Честно, не понимаю. После первой игры мы говорили, почему бы судье не посмотреть спорный момент. А сегодня Карасев посмотрел и поставил пенальти. Какие-то двойные стандарты.
- Какое будущее у вас в клубе? Цель выйти в Премьер-лигу с таким стадионом не снимается?
- Хотелось бы быть в Премьер-лиге. У нас любят футбол. У всех были контракты на год, еще разговоров еще не было. Дней через 5, наверное, будут обговаривать.