Артем Делькин: почему судья просто не может пойти и посмотреть VAR, как сегодня Карасёв?

Нападающий "Нижнего Новгорода" Артем Делькин прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Черышев не согласился с тем, что "Крылья" были сильнее. Как на ваш взгляд?

- Мы сыграли две интересных игры, с большим обилием голевых моментов. Сегодня у них было побольше моментов. Мы забили один гол, но, сожалению, этого не хватило.

- Почему у вас во втором тайме практически не было моментов?

- Соперник грамотно оборонялся. Было много остановок, падений, футбольных хитростей. Было тяжело забить им два гола. Поздравляю "Крылья" с победой.

- Все решилось с первом матче?

- Да. Они сделали задел в Нижнем Новгороде. Но там были и судейские моменты, с которыми мы не согласны. Многие это видели. Они забили три на выезде - это большой задел.

- Почему в Нижнем Новгороде эпизод с пенальти не смотрели по ВАР, а сегодня смотрели?

- Честно, не понимаю. После первой игры мы говорили, почему бы судье не посмотреть спорный момент. А сегодня Карасев посмотрел и поставил пенальти. Какие-то двойные стандарты.

- Какое будущее у вас в клубе? Цель выйти в Премьер-лигу с таким стадионом не снимается?

- Хотелось бы быть в Премьер-лиге. У нас любят футбол. У всех были контракты на год, еще разговоров еще не было. Дней через 5, наверное, будут обговаривать.
Теги: Делькин Крылья Советов Нижний Новгород
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