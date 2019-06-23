Леонид Федун отправлял Бердыеву оскорбительное смс из-за параллельных переговоров с "Локомотивом"
Стали известны новые подробности о несостоявшемся назначении Курбана Бердыева главным тренером "Спартака".
Бердыев мог возглавить красно-белых в 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева. Также у него в то время был вариант возглавить "Локомотив".
"По одной из версий окружения Бердыева, именно параллельные переговоры с "Локомотивом" негативно повлияли на решение "Спартака". Федуну не понравилось, что специалист метался, разговаривал с другим клубом, хотя ранее уже пожал руку и договорился о переходе в "Спартак" лично с ним. Как говорят в окружении Бердыева, владелец клуба даже написал ему гневное смс: "Мудак!" — передает "БИЗНЕС Online".
Бердыев мог возглавить красно-белых в 2016 году после увольнения Дмитрия Аленичева. Также у него в то время был вариант возглавить "Локомотив".
"По одной из версий окружения Бердыева, именно параллельные переговоры с "Локомотивом" негативно повлияли на решение "Спартака". Федуну не понравилось, что специалист метался, разговаривал с другим клубом, хотя ранее уже пожал руку и договорился о переходе в "Спартак" лично с ним. Как говорят в окружении Бердыева, владелец клуба даже написал ему гневное смс: "Мудак!" — передает "БИЗНЕС Online".