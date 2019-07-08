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Владимир Пономарев: может быть, у Зе Луиша сложный характер, и поэтому его убрали из "Спартака"?

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в преддверии старта чемпионата России в интервью корреспонденту Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона, а также прокомментировал громкие переходы нынешнего лета.
- Не настораживает, что ЦСКА неудачно провел предсезонный турнир в Австрии?

- Нет. Обычно в таких играх тренер пробует все варианты, все схемы, которые он может применить к той или иной команде. Конечно, в этом случае он старается задействовать всех игроков: молодежь посмотреть, тех, кто залечивал травмы... Поэтому то, что ЦСКА на предсезонном турнире проиграл все матчи, нет ничего страшного - это не показатель. Я видел, что движение у ребят хорошее, в физическом плане они подготовлены. Есть, конечно, моменты, которые надо подправить - как в обороне, так и в нападении - но видно, что команда на верном пути и настроена по-боевому. Так что ничего сверхъестественного не произошло. Все в порядке.

- Несколько дней назад ряды команды пополнил защитник Звонимир Шарлия.Что думаете об этом приобретении?

- Я обратил на него внимание - кажется, парень грамотный. Вопрос в том, как его будет использовать главный тренер? То ли как «разрушителя», то ли как «чистильщика». Неплохой игрок, мне кажется: рост хороший, головой играет. Скоростные качества его, правда, пока не знаю. Самое главное, конечно, здесь иметь чутье позиции и грамотно взаимодействовать с партнерами.

- Чемпионат страны начнется для ЦСКА выездным матчем с «Крыльями Советов».

- Думаю, нормально армейцы сыграют - позитивно все будет. Ну, в крайнем случае ничья. А так - команда у нас приличная: полузащита сработает, оборона - в порядке. Немножко меня настораживает нападение. Тем, что забили сейчас очень мало мячей. Так что или ничья будет, или выиграем у «Крыльев Советов» 1:0 - таков мой прогноз на этот матч.

- Какие задачи в новом сезоне будет решать ЦСКА?

- Как всегда, обязательно призовое место: победа в чемпионате. Гинер всегда ставит самые серьезные задачи перед командой. Спускаться ЦСКА никак нельзя. Это важно и со спортивной, и с финансовой точек зрения: ниже спустятся - получат меньше денег по итогам сезона.

- Как вам показались другие команды Премьер-лиги в межсезонье?

- «Локомотив» и «Зенит» выглядят хорошо. Особенно «Локомотив». Я разговаривал с Семиным по телефону - поздравил его с победой (В матче за Олимп-Суперкубок России - Авт.). Мне понравилась их игра.Очень хорошо настроены ребята, и в техническом плане здорово выглядели. «Локо», думаю, будет претендовать на хорошее место в чемпионате - на призовое. Но там еще есть кому побороться. И «Спартак», наверное, усилится, и «Динамо» даст бой. Само собой, ЦСКА и «Зенит»...

Видел летом также «Ростов» и «Краснодар». У Карпина приличная команда. Невысокого, конечно, класса, но неплохая - думаю, будет претендовать на место в пятерке. «Краснодар», как всегда, выглядит очень прилично: у них настоящая командная игра.

- «Спартак» какое впечатление сейчас производит по игре?

- Не очень качественно выглядит. Движение какое-то есть, но взаимодействие плохое. Видимо, настроение в команде неважное. Это чувствуется. Потому что много распрей, много скандалов там было. Наверняка все очень переживали. Так что наладить игровые и товарищеские отношения будет сложно.

- О нападающем красно-белых Понсе какое мнение сложилось?

- Пока его не запомнил - так что не могу ничего сказать.

- Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд был возмущен трансфером нападающего Зе Луиша в «Порту».

- Мне тоже не очень это понятно. Все-таки Зе Луиш - забивной, имеет много голевых моментов. Он всегда производил на меня хорошее впечатление. Он, может быть, лентяй в какой-то степени, или характер у него сложный - может быть поэтому его убрали из команды? Такой вариант нельзя исключать. Но как игрок, он всегда мне очень импонировал.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Пономарев ЦСКА Спартак
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