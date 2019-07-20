Олег Кононов: что бы было со «Спартаком» без судейского фактора на старте? Мы бы набрали 6 очков (видео)

- Получилась довольно результативная и интересная игра. Команды не засиживались в обороне. Что касается нас: первые минуты нам не удались. Мы пропускали много атак, и у соперников были опасные моменты. Но затем мы перевели мяч на половину поля соперников и начали сами создавать моменты.Та игра, которую мы хотим видеть от команды, отрезками получалась. Конечно расстроены тем, что пропустили в конце игры. Сегодня обе команды хотели победить, но можно сказать что сегодня «разошлись мирной ничьей».- Думаю нет. Максименко хорошо играет и прогрессирует как вратарь. Нужно спокойно относиться к тому, что любой молодой игрок может совершать ошибки на любой позиции.В частности про Максименко: у него хорошие задатки и при должном отношении к себе он, конечно будет ещё сильнее как игрок.- Как я уже сказал, моментами та игра, которую мы хотим – она получалась. Но частности... Я очень недоволен тем отрезком, когда мы забили гол и повели в счёте. Тут нам предстоит очень серьёзный разговор с командой.В целом мы подошли к старту чемпионата на определённом уровне готовности, и сейчас каждая игра, каждая тренировка для нас сейчас очень важна – чтобы компенсировать имеющиеся недостатки.- Вопрос, конечно соответствует названию вашей газеты (автор вопроса представился корреспондентом газеты «Чекисты Дона», прим. Rusfootball.info). Наверное, это очень интересная газета – нужно будет её почитать.По сути вопроса - сейчас могу сказать так: мы работаем над тем, чтобы усилить нашу команду.- Он провёл с командой лишь одну тренировку, так что не было смысла его сегодня брать на игру. То время, что он потерял при подготовке к сезону из-за болезни и переговоров – это не лучшим образом сказалось на нём. Сейчас его нужно довести до того состояния, в котором он будет действительно полезен для команды.- Я не любитель прогнозов. Что бы было, чего бы не было. Думаю, что мы бы выиграли, и набрали бы 6 очков.- Абсолютно нет. Причина в том, что уровень европейских команд выше. И демонстрируемый ими уровень игры таков, что на протяжении 90 минут они бегут, играют активно и прессингуют. К этому нужно стремиться и нам, - приводит слова Кононова корреспондент