Агент Монтеса отреагировал на слова Лепсая о положении игрока в "Локомотиве"

"На данный момент Монтес сосредоточен исключительно на том, чтобы как можно лучше завершить сезон для "Локомотива" и показать свою лучшую игру. Сейчас он ни о чем другом не думает", - сказал агент.
Напомним, ранее агент Тимур Лепсая заявил, что защитник Сезар Монтес уже не считается игроком "Локомотива".
Монтес выступает в России с сентября 2024 года. Контракт 29-летнего игрока сборной Мексики с московским клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне футболист провел в составе красно-зеленых 24 матча в РПЛ и Кубке России, забил три мяча и отдал один голевой пас.
