Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
СпартакПерерыв

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
22:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
22:00
ЛиверпульНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
1 - 1 1 1
БетисЗавершен

Агент Монтеса отреагировал на слова Лепсая о положении игрока в "Локомотиве"

Серхио Визуете, агент защитника Сесара Монтеса, ответил на слова Тимура Лепсая, что его клиент уже не считается игроком "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"На данный момент Монтес сосредоточен исключительно на том, чтобы как можно лучше завершить сезон для "Локомотива" и показать свою лучшую игру. Сейчас он ни о чем другом не думает", - сказал агент.

Напомним, ранее агент Тимур Лепсая заявил, что защитник Сезар Монтес уже не считается игроком "Локомотива".

Монтес выступает в России с сентября 2024 года. Контракт 29-летнего игрока сборной Мексики с московским клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне футболист провел в составе красно-зеленых 24 матча в РПЛ и Кубке России, забил три мяча и отдал один голевой пас.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится